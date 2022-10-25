Мишустин сообщил о доведении до МО РФ всех средств на денежные довольствия участникам СВО

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что все средства, выделенные на денежное довольствие участникам спецоперации России на Украине, доведены до Министерства обороны РФ. Об этом он заявил на совещании президента Владимира Путина с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск.

«Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. И все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле, ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы занимаются Министерство финансов совместно с Министерством обороны», - сказал глава правительства.

Мишустин добавил, что тема держится на контроле и ведется мониторинг осуществления выплат, чем совместно занимаются Министерство финансов и Министерство обороны. Он также отметил, что продолжится информирование граждан о федеральных и региональных мерах поддержки.