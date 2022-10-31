МИД России вызвал посла Нидерландов в Москве из-за попытки вербовки военного атташе

В дипведомстве отметили, что «подобные провокационные действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

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Посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха вызвали в МИД РФ, ему выражен протест из-за вербовки со стороны представителя разведслужб Великобритании военного атташе РФ в Гааге.

«Был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября этого года со стороны представителя разведывательных служб Великобритании», - говорится в сообщении российского дипведомства.

Также в МИД отметили, что «подобные провокационные действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений». Было подчеркнуто, что Москва настаивает на принятии Гаагой исчерпывающих мер с целью недопущения подобных инцидентов в будущем.

В конце сентября Москва выразила протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата. Ранее ФСБ японского консула. Мотоки Тацунори объявили персоной нон грата. Задержанный признал вину в нарушении российского законодательства.