«Пошла ты»: Киркоров выругался в ответ на вопрос журналистки после концерта

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Российский певец Филипп Киркоров грубо выругался в адрес журналистки, которая заподозрила его в воровстве. Инцидент произошел во время экспресс-интервью в кулуарах Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, сообщает life.ru.

Киркоров общался с журналистами после гала-концерта в честь 55-летия площадки, в котором участвовали многие российские звезды. Корреспондент спросила поп-короля, что он привозит на память из регионов после гастролей. По словам Киркорова, он коллекционировал многое, однако дольше всего задержалось увлечение привозить с собой меню ресторанов из разных городов. Тогда журналистка удивленно уточнила, «тырит» ли он эти меню из ресторанов. Артист сначала не понял вопроса, и девушка повторила.

«Пошла ты в жопу!» - гневно бросил Киркоров в ответ.

После этого народной артист России не стал продолжать общение с прессой и ушел в гримерку.

Ранее на Киркорова подал в суд за оскорбление лидер французской группы Space и композитор Дидье Маруани.