NBC News: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

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Украинский президент Владимир Зеленский «вывел из себя» американского лидера Джо Байдена в ходе телефонного разговора, который состоялся еще 15 июня. Последнему не понравилось, что Киев проявляет недостаточно благодарности в ответ на военную и экономическую помощь. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя», - говорится в публикации.

Источники NBC News утверждают, что недовольство Байдена копилось несколько недель. Якобы лидер США и его советники считали, что Штаты делают все возможное и очень быстро, однако Зеленский в публичных выступлениях акцентируется только на том, что не осуществляется.

Ранее телеканал CNN сообщал, что среди членов Республиканской партии может наметиться раскол по поводу военной помощи Украине, если они возьмут большинство в палате представителей Конгресса США на промежуточных выборах в ноябре. Так, Кевин Маккарти, который потенциально рассматривается как будущий спикер палаты представителей, заявил, что Киев больше не будет получать от США «незаполненные чеки».