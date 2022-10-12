Лавров обсудил с армянским коллегой шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе

Подчеркнута необходимость активизации усилий по договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана «от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года».

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Российской и армянской стороной рассмотрены шаги по комплексной стабилизации положения на Южном Кавказе. Так, в казахстанской столице прошли переговоры глав МИД России и Армении - Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

По итогам переговоров министры подчеркнули необходимость «активизации усилий по всем трекам договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике. Рассмотрены шаги по комплексной стабилизации положения на Южном Кавказе», - сообщает МИД России на официальном сайте.

Немногим ранее МИД Армении сообщал, что Евросоюз отправит миссию на армяно-азербайджанскую границу. Министр Арарат Мирзоян заявлял, что по инициативе французского президента Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, «там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты».