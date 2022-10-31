В Норвегии повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине

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Вооруженные силы Норвегии со вторника, 1 ноября, повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере на пресс-конференции заявил, что военные усилят безопасность, но у Осло «нет оснований полагать, что Россия хочет втянуть Норвегию и другие западные страны в конфликт».

«Мы находимся в самой серьезной ситуации в том, что касается политики безопасности, за несколько десятилетий», - подчеркнул политик, выступление которого транслировала телекомпания NRK.

В свою очередь, главнокомандующий ВС Норвегии заявил, что ВМФ страны усилит морское патрулирование, по его словам, напряжение сохранится как минимум один год.

Ранее Йонас Гар Стере заявил, что Западу не следует изолироваться от России - лучше в условиях сложной политической обстановки наладить прямое общение. Он добавил, что отсутствие диалога снижает вероятность достижения мирного урегулирования ситуации на Украине. Сложившуюся сегодня ситуацию премьер назвал самой сложной со времен Второй мировой войны.