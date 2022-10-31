Кличко заявил, что около 80% киевлян остались без водоснабжения

Кроме того, власти города попросили киевлян запастись водой из ближайших магазинов.

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Приблизительно 80% потребителей в украинской столице остались без водоснабжения, передает киевский мэр Виталий Кличко.

«Из-за повреждения энергообъекта около Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что в настоящий момент ведутся необходимые работы - специалисты пытаются восстановить функционирование водопроводных станций, чтобы жители Киева вновь смогли пользоваться водой.

«На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж», - добавил Кличко.

Ранее стало известно, что в городе получил повреждения объект энергетики, который отвечал за питание 350 тысяч квартир в Киеве.