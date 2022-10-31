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Кличко: в Киеве поврежден энергообъект, питающий 350 тысяч квартир

Анна Назайкина
11:35 31.10.2022
Кроме того, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.
Кличко: в Киеве поврежден энергообъект, питающий 350 тысяч квартир
© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Часть Киева обесточена вследствие попадания по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», - написал градоначальник.

Кличко также добавил, что в настоящий момент энергетики работают над тем, чтобы восстановить подачу электричества после того, как был поврежден энергообъект, от которого «питаются» примерно 350 тыс. квартир города.

Он подчеркнул, что экстренные службы и органы власти работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась как можно быстрее.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины звучит воздушная тревога. На специальной онлайн-карте окрашены в красный все регионы страны, в том числе Киев и западные территории.

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