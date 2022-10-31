Кличко: в Киеве поврежден энергообъект, питающий 350 тысяч квартир

Кроме того, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Часть Киева обесточена вследствие попадания по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», - написал градоначальник.

Кличко также добавил, что в настоящий момент энергетики работают над тем, чтобы восстановить подачу электричества после того, как был поврежден энергообъект, от которого «питаются» примерно 350 тыс. квартир города.

Он подчеркнул, что экстренные службы и органы власти работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась как можно быстрее.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины звучит воздушная тревога. На специальной онлайн-карте окрашены в красный все регионы страны, в том числе Киев и западные территории.