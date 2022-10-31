WP: в Twitter в ходе «первого раунда» сокращений планируют уволить четверть персонала

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Новое руководство Twitter планирует уволить примерно 25% персонала компании. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Ранее СМИ информировало о том, что американский предприниматель Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. Однако позже уточнялось, что Маск сообщил сотрудникам, что все-таки не планирует увольнять большую часть персонала компании в случае ее приобретения.

«Команда принимает решение о том, что, как ожидается, будет первым раундом увольнений, которые затронут примерно четверть персонала», - сказано в сообщении издания.

По информации СМИ, увольнения коснутся практически всех отделов компании. Утверждается, что новое руководство также интересуется всеми аспектами деятельности Twitter, в том числе модерацией контента, борьбой со спамом и «рисками в связи с предстоящими выборами».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп поздравил Илона Маска с покупкой социальной сети Twitter и сообщил, что его аккаунт в скором времени могут восстановить. Напомним, социальная сеть заблокировала аккаунт бывшего президента, когда он отказался признать поражение на выборах 2020 года и его сторонники пошли на штурм Капитолия.