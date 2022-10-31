В Молдавии заявили об инциденте со сбитой украинской системой ПВО ракетой

На данный момент район, где произошел инцидент, оцеплен, на месте работают следователи.

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В МВД Молдавии заявили, что сбитая украинскими военными ракета упала в населенном пункте Наславча, который расположен через реку от Винницкой области Украины. Как отметили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал. В некоторых строениях выбиты окна.

«Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной», - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас район оцеплен, работают следователи. В ведомстве также напомнили, что утром в граничащих с севером Молдавии Винницком и Черновицком районах Украины была объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что более 65 тысяч человек вышли на антиправительственную акцию протеста в Кишиневе. По сведениям лидеров политического объединения, демонстрантам пришлось обходить кордоны полиции, чтобы добраться до площади перед правительством. Во время манифестации, по сведениям оппозиции, были задержаны четверо организаторов акции.