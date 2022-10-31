Политолог заявил, что современная Латвия хранит память только о пособниках фашистов

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Латвийские власти, уничтожая советские памятники, хотят оставить в истории страны только тех граждан, которые поддерживали фашистов в годы Второй мировой войны, и уничтожить всяческие связи с Россией. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Юрий Светлов.

Он напомнил, что Латвия снесла свою часть «Кургана Дружбы» - памятника российским, белорусским и латвийским партизанам, которые действовали совместно в годы Великой Отечественной войны.

«Им теперь нужны только те латыши, которые были вместе с фашистами, которые поддерживали Гитлера так же, как сегодняшние власти Латвии поддерживают нацистский режим на Украине», - сказал Светлов.

Политолог также отметил, что в Риге был снесен монумент Освободителям, несмотря на запрет ООН.

«Им кажется, что, уничтожив памятники совместной истории России и Латвии, можно уничтожить всяческие связи между странами. Полагаю, что это не так. Уйдут нынешние власти, придут другие, более разумно относящиеся к истории Латвии, и они будут ценить те связи, которые есть между Россией и Латвией», - заключил собеседник.

В ночь на понедельник, 31 октября, Латвия демонтировала очередной советский памятник - обелиск с лицами солдат в сквере Славы города Даугавпилс. Перед сносом мемориала местные жители принесли к нему свечи и цветы.