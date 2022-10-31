В Кремле ответили на вопрос о президентском указе о завершении частичной мобилизации

Вопрос был основан на том факте, что, несмотря на объявление о завершении частичной мобилизации, со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу, до сих пор не было опубликовано соответствующего указа президента России.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о президентском указе относительно завершения частичной мобилизации.

Вопрос был основан на том факте, что, несмотря на объявление о завершении частичной мобилизации со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу, до сих пор не было опубликовано соответствующего указа президента России. Журналисты спросили, будет ли такая публикация.

«Мы проинформируем вас дополнительно», - ответил Песков.

Кроме этого, у пресс-секретаря Владимира Путина спросили, будет ли Минобороны России отправлять новые мобилизационные задания в регионы страны. Дмитрий Песков на это заметил, что по этому вопросу надо ориентироваться на заявление министра обороны во время встречи с Путиным.

Ранее Шойгу заявил, что, несмотря на завершение мероприятий частичной мобилизации, военкоматы продолжат принимать добровольцев и кандидатов на контракт.