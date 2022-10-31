В МО РФ сообщили об ударах по энергетическим системам Украины

Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, заявили в российском оборонном ведомстве.

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ВС РФ высокоточным оружием воздушного и морского базирования поразили все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщил на брифинге 31 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также российские войска отразили атаки противника на Краснолиманском направлении. По словам представителя российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли на данном направлении более 170 своих военнослужащих.

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 110 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, а потери противника на Донецком направлении превысили 60 человек в личном составе.