Украина потеряла почти 500 самолетов и вертолетов с начала спецоперации
© Фото: ТРК "Звезда"
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Украина потеряла почти 500 самолетов и вертолетов с начала спецоперации
© Фото: ТРК "Звезда"
Экспертное мнение и аналитика
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