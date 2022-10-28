«Выстрел!»: кадры боевой работы расчетов артустановок 2С3 «Акация» в СВО

Артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) во время специальной военной операции по защите Донбасса.

Так, артиллеристы ЮВО успешно наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники украинской армии. Военнослужащие в ходе выполнения огневых задач тесно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

Ранее Минобороны России также показывало видео поражения позиций ВСУ «Акациями» в спецоперации. После выполнения боевой задачи расчеты самоходных артиллерийских установок меняют огневые позиции и продолжают наносить удары по целям ВСУ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.