В стране и мире МИД РФ: на фоне спецоперации США начали готовить профессиональных хакеров Ян Брацкий Предположительно, речь идет о намеренном размещении вредоносного программного обеспечения в открытом доступе. © Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress Читайте нас на: Соединенные Штаты, на фоне проводимой Москвой спецоперации на Украине, приступили к подготовке киберкриминальных хакерских кадров. С таким заявлением выступил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин. «Не секрет, что Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаемников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», - приводит слова Чернухина «Известия». Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что длительность DDoS-атак на российские ресурсы возросла с начала специальной военной операции. С его слов, средняя продолжительность каждой из них достигает 57 часов. Он сравнил этот показатель с февралем-мартом 2021 года и отметил значительную разницу, так как тогда средняя продолжительность составляла всего 12 минут. Экспертное мнение и аналитика