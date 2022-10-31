Момент обрушения моста в Индии попал на камеру

Трагедия в штате Гуджарат унесла жизни более 100 человек.

© Видео: Vijay Patel Twitter © Фото: Vijay Patel Twitter

Момент обрушения подвесного моста в индийском штате Гуджарат попал на камеру видеонаблюдения. Кадры падения переправы опубликованы в Twitter.

На ролике видно, как мост раскачивается какое-то время, а затем падает в воду вместе с находящимися на нем людьми.

Трагедия на мосту произошла вечером 30 октября. Подвесная переправа, на которой находилось порядка 400 туристов, рухнула в реку Мачу. По последним данным, погибло более 130 человек. Мост, построенный в середине XIX века, открылся неделю назад после шестимесячного ремонта.