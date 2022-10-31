«По цели, до полного расхода»: мобилизованные сахалинцы учатся стрелять из гранатометов

На войсковом стрельбище Троицкое с мобилизованными сахалинцами ежедневно проходят занятия по боевой подготовке.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Сахалинской области военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, проходят обучение. Министерство обороны РФ публикует кадры, на которых резервисты оттачивают навыки стрельбы из гранатометов на войсковом стрельбище Троицкое.

Занятия проходят под руководством офицеров с боевым опытом. На записи военнослужащие монтируют 30-мм гранатомет АГС-17 «Пламя» на станок-треногу, а также ведут огонь по мишеням, имитирующим живую силу противника.

Также военнослужащие стреляют из РПГ-7В. На кадрах показано, как из ствола вылетает граната и поражает мишень, имитирующую танк или машину противника.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Смерч» в темное время суток.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов