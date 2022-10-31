«Смерчем» по позициям ВСУ: кадры работы РСЗО ночью в зоне спецоперации

При нанесении ударов учитывается температура, направление и сила ветра, давление. Для полета снаряда все имеет значение.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры боевой работы расчетов РСЗО «Смерч» в темное время суток. В описании к видео сказано, что огонь велся по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Разведка вычислила, где противник сосредоточил военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. Получив данные о цели, расчеты выдвинулись на огневую позицию и нанесли удар по войскам неприятеля, находящимся на удалении в несколько десятков километров.

Огонь РСЗО «Смерч» накрывает огромные площади. Поэтому артиллеристы тщательно просчитывают и корректируют каждый удар. Сразу же после пуска ракет необходимо быстро сменить позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Расчеты «Смерчей» меняют огневые позиции по нескольку раз в сутки, причем не только после стрельбы, но и в плановом порядке. Также тщательно скрываются от неприятеля укрытия, где пополняется боезапас, места заправки техники и места для отдыха.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов