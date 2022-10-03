Конституционный комитет СФ рассмотрит законы о вступлении в состав РФ новых регионов 4 октября

Кроме того, Конституционный комитет Совфеда РФ поддержал законы о ратификации договоров с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав России.

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Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит законы о вступлении в состав России новых регионов 4 октября. При этом будут присутствовать их главы, заявил сенатор Андрей Клишас.

По его словам, комитет соберется во вторник утром и перед пленарным заседанием Совфеда рассмотрит законы. К этому времени из Госдумы РФ поступят тексты документов, уточнил сенатор.

«У нас, по всей видимости, будут представители новых четырех субъектов, я со всеми ними предварительно переговорил, и они предварительно подтвердили. Сегодня у них работа в Госдуме, они работают с депутатами, а завтра их график полностью подчинен графику Совета Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко выразила готовность пригласить их на пленарное заседание», - сказал Клишас.

Церемония подписания договоров о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоялась 30 сентября в Большом Кремлевском дворце.