По словам офицера, противник не хочет наступать после провала попытки прорыва на Запорожском направлении.

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress

Украинские военные деморализованы после неудачных попыток прорыва на Запорожском направлении и больших потерь. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир.

«Есть радиоперехваты - противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается», - сказал он.

По словам офицера, в последний раз попытка прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении ВСУ предпринималась 14 сентября, однако она не увенчалась успехом. После этого боевики неоднократно пытались нащупать слабые места в российской обороне, уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что сейчас националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Баевский рассказал, что украинские войска систематически теряют артиллерийские системы и склады ракетно-артиллерийского вооружения в результате контрбатарейной борьбы.