Командир артиллерии ЮВО рассказал о деморализации в рядах ВСУ
Украинские военные деморализованы после неудачных попыток прорыва на Запорожском направлении и больших потерь. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир.
«Есть радиоперехваты - противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается», - сказал он.
По словам офицера, в последний раз попытка прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении ВСУ предпринималась 14 сентября, однако она не увенчалась успехом. После этого боевики неоднократно пытались нащупать слабые места в российской обороне, уточнил он.
Собеседник агентства добавил, что сейчас националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Баевский рассказал, что украинские войска систематически теряют артиллерийские системы и склады ракетно-артиллерийского вооружения в результате контрбатарейной борьбы.