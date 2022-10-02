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Госдума примет проекты конституционных законов о новых регионах сразу в трех чтениях

Ирина Елагина
20:10 02.10.2022
Ратификация договоров и принятие законов о новых регионах Россия намечена на 3 октября.
Госдума примет проекты конституционных законов о новых регионах сразу в трех чтениях
© Фото: ДАлексей Иванов ТРК Звезда
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что законы о вхождении новых регионов в состав России примут сразу в трех чтениях. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на депутата.

«Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трех чтениях», - процитировало Бессарабова ТАСС.

Напомним, что ранее Вячеслав Володин сообщил, что 3 октября в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной думы для принятия документов по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

«В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».


По словам спикера Госдумы, депутатам предстоит «серьезная, большая работа», чтобы «каждый гражданин, проживающий на территории четырех новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве».

Володин напомнил, что при воссоединении Крыма и России потребовалось принятие порядка 70 законов.

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