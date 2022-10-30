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В аэропортах Москвы задержали или отменили около 60 рейсов из-за непогоды

Игнат Далакян
22:55 30.10.2022
Согласно данным «Яндекс.Расписание», речь идет об аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.
В аэропортах Москвы задержали или отменили около 60 рейсов из-за непогоды
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images, Globallookpress
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Около 60 рейсов в аэропортах Москвы - Внуково, Домодедово и Шереметьево - задержали или отменили из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло «Яндекс.Расписание».

Во аэропорте Внуково 15 рейсов задержали и два отменили, в Домодедово 30 рейсов задержали, а в Шереметьево пять рейсов задержали и шесть отменили. Согласно данным сервиса, информации о задержанных или отмененных рейсах в аэропорте Жуковский.

Ранее администрация Парка Горького в Москве сообщила о вынужденном закрытии для прогулок из-за непогоды в Москве. В столице в график работы парка вмешался снег с дождем.

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