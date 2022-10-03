Замглавы Херсонской области показал Антоновский мост и рассказал об отбитых атаках ВСУ

© Видео: Кирилл Стремоусов, Telegram © Фото: Кирилл Стремоусов, Telegram

Украинским националистам не удалось развить наступление на Херсонском направлении и существенно вклиниться вглубь обороны союзных войск. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. В доказательство своих слов он выложил короткое видео, записанное в районе Херсона.

«На Херсонском направлении все под контролем. Да, националистам удалось прорваться немного вглубь, но наша система обороны работает. Поэтому, без паники. Мы на территории области, позади меня Антоновский мост, все нормально. Мы отражаем все атаки», - рассказал Стремоусов.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России.

Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что Россия никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.