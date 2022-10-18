Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий набрал 4 результативных балла за встречу, забив две шайбы и сделав две голевые передачи.

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Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский хоккеист, которому в этом году исполнилось 37 лет, реализовал большинство на 56-й секунде матча против «Ванкувер Кэнакс». Поединок завершился со счетом 6:4 в пользу «столичных».

Российский нападающий набрал 4 результативных балла за встречу, оформив 2+2. Теперь «Александр Великий» имеет на своем счету 1415 (782+633) очков.

Кроме того, ассистентским хет-триком в матче с «касатками» отличился другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который тем самым достиг отметки в 500 очков за карьеру в НХЛ.