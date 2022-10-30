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Число погибших в Сеуле россиянок возросло до трех

Анастасия Бобылева
07:57 30.10.2022
Две из них погибли на месте, одна скончалась в больнице позже.
Число погибших в Сеуле россиянок возросло до трех
© Фото: Niu Xisitongxunshe, NEWSIS, XinHua, Globallookpress
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Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле, увеличилось до трех. Пострадавшая ранее женщина скончалась в больнице, как сообщили в посольстве РФ в Южной Корее.

«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице», - передает комментарий посольства РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших россиянках и одной пострадавшей. Они стали жертвами трагедии во время празднования Хэллоуина. Большая толпа людей хлынула на узкую улицу, произошла страшная давка, многие получили травмы.

Всего жертв происшествия не менее 151 человека, среди них 19 иностранцев. Это граждане Китая, Норвегии, Ирана и Узбекистана.

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