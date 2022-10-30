ВСУ обстреляли Горловку 8 снарядами «натовского» калибра

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Украинские вооруженные силы атаковали Никитовский район Горловки, выпустив по нему восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом проинформировало представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:10 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее украинские войска устроили массированную атаку Горловки и трех районов Донецка вечером в субботу 29 октября. Кроме того, ВСУ вели огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра.