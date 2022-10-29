ВСУ накрыли шквальным огнем натовского калибра Горловку и Донецк

Более 20 снарядов, в том числе натовского калибра, выпустили ВСУ по двум городам ДНР в течение полутора часов вечером 29 октября.

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Украинские войска устроили массированную атаку Горловки и трех районов Донецка вечером в субботу 29 октября. В течение полутора часов украинские националисты выпустили по мирным кварталам более 20 снарядов, в том числе 12 «натовского» калибра 155 миллиметров. Оперативной информацией поделился Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.25 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.27 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - отмечено в публикации.

Кроме того, украинские войска вели огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра.