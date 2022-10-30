Bloomberg: финны рискуют погибнуть от холода без электроэнергии из РФ

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По данным прессы, жителям Финляндии придется выбирать «между плохими вариантами» накануне запланированных на приближающуюся зиму веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из России.

Невзирая на то, что импорт электроэнергии из РФ в Финляндию представляют собой малую часть от общего числа закупок, прекращение поставок в ближайшее время может привести к негативным последствиям.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на менеджера по сетевым операциям в финской электросетевой компании Арто Пахкина, крупномасштабный сбой произойдет в ряде регионов страны, если не производить плановые отключения электроэнергии. По словам специалиста, вскоре это может привести к тому, что от холода могут погибнуть люди.

Ранее стало известно, что Венгрия не поддерживает возможность установления предельной цены на газ из Российской Федерации, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу.