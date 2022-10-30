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Reuters: минимум 100 человек погибли у здания Минобразования в Могадишо из-за взрывов

Елизавета Потейчук
06:34 30.10.2022
Отмечается, что 300 человек числятся пострадавшими.
Reuters: минимум 100 человек погибли у здания Минобразования в Могадишо из-за взрывов
© Фото: Hassan Bashi XinHua Globallookpress
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По данным прессы, как минимум 100 человек стали жертвами взрывов вблизи здания министерства образования в столице Сомали Могадишо. Отмечается, что ранения получили 300 человек.

Как пишет Reuters cо ссылкой на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, у здания минобразования в Могадишо взорвались два заминированных автомобиля.

Ранее в шахте провинции Бартын на севере Турции произошел взрыв метана. Сообщалось, что на момент трагедии в шахте находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. Как сообщил губернатор Бартына Нуртаджа Арслана, 49 рабочих оказались заблокированы.

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