Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели десятков человек на угольной шахте в Турции

На момент трагедии в шахте провинции Бартын находились 115 человек.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на шахте в провинции Бартын на севере Турции, в результате взрыва на которой погибло 28 человек. Российский лидер направил Эрдогану телеграмму.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в тексте сообщения, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, телеканал CNN Turk сообщил о взрыве метана в шахте на севере Турции. На момент трагедии в шахте находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По словам губернатора Бартына Нуртаджа Арслана, 49 рабочих оказались заблокированы. В настоящее время в больницах находятся 11 пострадавших.