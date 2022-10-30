В США призвали к контактам с РФ, «испугавшись» мобилизации

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В Соединенных Штатах призвали как можно скорее наладить связь по дипломатическим каналам с Россией для решения конфликта на Украине.

Отмечается, что это необходимо для предотвращения эффекта влияния мобилизации. Об этом написал американский обозреватель Мэтью Мэи в издании The National Interest.

«Если республиканцы, взяв Палату представителей под свой контроль, решат сократить помощь Киеву, Белый дом может открыть прямые дипломатические каналы с Москвой», - приводит его слова СМИ.

Он добавил, что целесообразнее было бы сделать это как можно скорее, «пока не почувствовалось влияние мобилизации» Российской Федерации.

Ранее в другом американском издании The Washington Post отметили, что Белый дом должен серьезно отнестись к словам Путина и начать переговоры с Россией. Журналист подчеркнул: для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто гораздо худшее, необходимо срочно начать переговоры.