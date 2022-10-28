WP: Белый дом должен серьезно отнестись к словам Путина и начать переговоры с РФ

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Белому дому следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина и начать переговоры с Москвой. К такому выводу пришел обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус после выступления российского лидера на Валдайском форуме.

Так, журналист пишет, что президенту США Джо Байдену необходимо показать отсутствие стремления уничтожить Россию, а также желание избежать прямого военного конфликта. При этом Игнатиус напомнил, что накануне специальной военной спецоперации на Украине Путин требовал от стран Запада гарантий безопасности.

«Для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто гораздо худшее необходимо срочно начать переговоры», - говорится в материале.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия никогда не была врагом Запада. Глава государства также отметил, что Россия предлагала и по-прежнему предлагает странам Запада «жить дружно, вести диалог, укреплять доверие, а значит, и мир».