Власти Сеула получили 270 заявок о пропавших во время давки в центре города на Хэллоуине
Сеульские городские власти получили 270 заявок о пропавших гражданах во время давки на столичной улице Итэвон в центре города.
Напомним, в субботу, 29 октября, произошла трагедия при праздновании Хэллоуина. Толпа людей ринулась по переулку, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположено множество популярных ресторанов.
По сообщению южнокорейского агентства «Ренхап» в этом узком переулке дорога шла под уклоном, покрытие было неровное. Очевидцы отметили, что на дороге валялся мусор и было разлито «что-то скользкое».
Соответственно, в давке люди могли поскользнуться или споткнуться, упасть и спровоцировать затор. Согласно последним данным, погиб 151 человек. Из них 19 - иностранцы.
Немногим ранее приводилась информация, что российское посольство в Южной Корее проверяет информацию о наличии пострадавших россиян в результате давки в центре Сеула. Пока от южнокорейских правоохранительных органов информация о жертвах среди граждан России не поступала.