Дипломаты РФ проверяют, нет ли пострадавших среди россиян во время давки на Хэллоуине в Сеуле
Российское посольство в Южной Корее проверяет информацию о наличии пострадавших россиян в результате давки в центре Сеула. Об этом сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства России в столице республики Денис Абдрашиков.
«Мы уточняем информацию. От южнокорейских правоохранительных органов информация о жертвах среди россиян пока не поступала», - приводит полученные сведения ТАСС.
Напомним, в субботу из-за образовавшейся давки на вечеринках по случаю Хэллоуина в Сеуле погибли не менее 146 человек. Дипломат Абдрашиков пояснил, что требуется время на установление личностей всех погибших.
Давка началась около 16:20 по московскому времени. Об этом сообщало южнокорейское информагентство «Ренхап». Столпотворение возникло на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы.