Дипломаты РФ проверяют, нет ли пострадавших среди россиян во время давки на Хэллоуине в Сеуле

По последним данным, там погибли не менее 146 человек.

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Российское посольство в Южной Корее проверяет информацию о наличии пострадавших россиян в результате давки в центре Сеула. Об этом сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства России в столице республики Денис Абдрашиков.

«Мы уточняем информацию. От южнокорейских правоохранительных органов информация о жертвах среди россиян пока не поступала», - приводит полученные сведения ТАСС.

Напомним, в субботу из-за образовавшейся давки на вечеринках по случаю Хэллоуина в Сеуле погибли не менее 146 человек. Дипломат Абдрашиков пояснил, что требуется время на установление личностей всех погибших.

Давка началась около 16:20 по московскому времени. Об этом сообщало южнокорейское информагентство «Ренхап». Столпотворение возникло на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы.