«Коллективные наказания»: как обращались с военнопленными во львовском лагере

Тяжелого физического вреда военнопленным украинцы военнопленным не причиняли, но проявляли изобретательность в наказаниях.

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Сейчас, когда российский борт с освобожденными в результате обмена военнопленными приземлился в Московской области, бойцы постепенно осознают, что худшее осталось позади. Тем не менее, воспоминания об украинском плене еще свежи.

После того, как вражеские силовики схватили Дмитрия на передовой, он побывал в Харькове, Киеве и, дольше всего, во Львове. Относились к военным ВС РФ в лагере, по его словам, плохо. Кто-то проявлял чуть больше «добродушия», однако о нормальном обращении речи не шло.

«Кто желает смерти каждый день, тот более адекватно относится», - описал молодой человек.

Тяжелого физического вреда военнопленным украинцы не причиняли, однако проявляли изобретательность в наказаниях.

«Могут дать затрещину. Коллективные наказания, приседания, отжимания», - отметил боец.

Как объяснил Дмитрий, круговая порука распространялась даже на людей с ограниченными возможностями.

«Там даже инвалиды со всеми приседали. Из-за какого-то одного человека страдают все. Кто-то что-то сделал: пошел, триста раз присел со всеми. Инвалид на одной ноге, на костылях - вместе со всеми триста раз», - рассказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщило, что оборонному ведомству удалось договориться с Киевом о возвращении 50 российских военнослужащих. Все прибывающие на Родину бойцы получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.