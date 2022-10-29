МО РФ: 50 военнослужащих РФ возвращены из Украины в результате переговоров

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В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Москва и Киев произвели обмен пленными, в ходе которых каждая из сторон вернула по 110 человек. Среду них 80 гражданских моряков.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов