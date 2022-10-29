«Ренхап»: число погибших в давке в центре Сеула достигло 146 человек

Давка возникла в центре Сеула по случаю празднования Хеллоуина.

© Фото: ТРК Звезда

Число погибших в давке в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина достигло 146 человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Согласно данным агентства, немногим ранее это число составляло 120 человек.

Напомним, в центре Сеула по случаю празднования Хеллоуина произошла чудовищная давка. Спецслужбам пришлось провести сердечно-легочную реанимацию десяткам людей, у которых были зафиксированы остановки сердца.