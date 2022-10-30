ООН проинформировала РФ о согласовании плана движения 14 судов в рамках зерновой сделки

В понедельник, 31 октября, в рамках зерновой сделки по морскому гуманитарному коридору направятся 14 судов.

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Киев, Анкара и Организация Объединенных Наций согласовали план передвижения четырнадцати судов по морскому гуманитарному коридору 31 октября в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ).

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов - 12 идущих из Украины и двух прибывающих. Делегация ООН проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», - передают сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что все участники сделки координируют действия со своими военными и другими органами, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов.

В СКЦ добавили, что сегодня, 30 октября, из портов Украины в городах Южный, Черноморск и Одесса в рамках соглашения вышли шесть кораблей, которые пока не вошли в гуманитарный коридор. В настоящий момент суда направляются в Алжир, Великобританию, Джибути, Египет, Нидерланды, а также Турцию.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения» из-за попытки совершения киевским режимом теракта у Севастополя. Корабли Черноморского Флота и гражданские суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», подверглись атаке.