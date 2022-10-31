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«Едет домой живой и здоровый»: отец освобожденного бойца ВС РФ рассказал о беседе с сыном

05:20 31.10.2022
Накануне стало известно об освобождении 50 российских военнослужащих из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
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Отец одного из российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, рассказал о телефонном звонке своего сына. После долгой разлуки и волнений молодой человек разыграл отца, а тот еще долго не мог успокоиться.

«Он пошутил надо мной. Говорит: "Это Яковлев-старший?". Я говорю: "Да, это я... а это Яковлев-младший". Ну и взрыв эмоций у меня», - рассказал отец освобожденного бойца Владимир Яковлев.

Теперь, когда сын на пути домой, отец рассказал, как встретит своего героя. Со слов Владимира, он до сих пор не может поверить, что все невзгоды оказались позади.

«Обниму его. Он мужчина, он взрослый, он вправе решать свою судьбу сам. Минобороны отработало, сделали все четко. Не сомневаюсь в наших войсках, в нашем президенте я уверен на все 100%. Когда он позвонил, я услышал его голос, услышал, что он бодрый, тогда отлегло. Не сразу, было неверие в душе, сомнение, борьба. Но уже потом я понял, что ребенок дома, в России, едет домой живой и здоровый. Это радость, которая постепенно захватывает. Потихоньку приходит уравновешенность и спокойствие», - признался мужчина.

Ранее стало известно, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщили в ведомстве.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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