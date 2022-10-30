В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Le Figaro: США могут изменить политику военной помощи Киеву после выборов в Конгресс

Максим Крюков
23:23 30.10.2022
Как отметил обозреватель издания, поддержка Киева окажется под вопросом, если победу на промежуточных выборах одержат республиканцы.
Le Figaro: США могут изменить политику военной помощи Киеву после выборов в Конгресс
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Власти США могут пересмотреть политику военной помощи Украине после промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение выразил обозреватель французской газеты Le Figaro Адриен Жольм.

«К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов», - сказал он.

Кроме того, журналист отметил, что поддержка Киева окажется под вопросом, если победу на выборах одержат республиканцы.

Ранее телеканал CNN сообщал, что среди членов Республиканской партии может наметиться раскол по поводу военной помощи Украине, если они возьмут большинство в палате представителей конгресса США на промежуточных выборах в ноябре. Так, Кевин Маккарти, который потенциально рассматривается как будущий спикер палаты представителей, заявил, что Киев больше не будет получать от США «незаполненные чеки».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:34 Армия
МО РФ: матрос, обнаруживший беспилотники, атаковавшие ЧФ у Севастополя, представлен к награде
16:45 Спорт
Видео
«Таких голыми руками не возьмешь»: в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победить и вернуться»
14:51 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
14:31 Армия
Видео
МО РФ: в районе города Запорожье поражены две РСЗО HIMARS
12:39 В стране и мире
Песков: желание США выслушать РФ может стать платформой для переговоров
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.