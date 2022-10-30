Le Figaro: США могут изменить политику военной помощи Киеву после выборов в Конгресс

Как отметил обозреватель издания, поддержка Киева окажется под вопросом, если победу на промежуточных выборах одержат республиканцы.

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Власти США могут пересмотреть политику военной помощи Украине после промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение выразил обозреватель французской газеты Le Figaro Адриен Жольм.

«К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов», - сказал он.

Кроме того, журналист отметил, что поддержка Киева окажется под вопросом, если победу на выборах одержат республиканцы.

Ранее телеканал CNN сообщал, что среди членов Республиканской партии может наметиться раскол по поводу военной помощи Украине, если они возьмут большинство в палате представителей конгресса США на промежуточных выборах в ноябре. Так, Кевин Маккарти, который потенциально рассматривается как будущий спикер палаты представителей, заявил, что Киев больше не будет получать от США «незаполненные чеки».