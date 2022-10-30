Кириенко: против России ведется война за образ будущего

Сергей Кириенко на форуме в Сочи прокомментировал ситуацию вокруг СВО на Украине.

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По мнению первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко против России ведется война широким фронтом, и противостояние в зоне спецоперации на Украине - лишь часть ее. Своей позицией Кириенко поделился с участниками Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук в Сочи.

«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война - такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», - процитировало ТАСС политика.

Кириенко считает, «это война за образ будущего», и цель войны - стремление лишить Россию права на будущее.

Напомним, что российский президент Владимир Путин в речи на Валдайском форуме обвинил западные страны в разжигании войны на Украине и дестабилизации мировой экономики.