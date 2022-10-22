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В СК РФ сообщили о гибели ребенка при обстреле Шебекино

Анна Назайкина
15:20 22.10.2022
Глава Белгородской области Гладков ранее заявил об 11 пострадавших.
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В Следственном комитете РФ сообщили о гибели ребенка при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области.

«По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела украинскими националистами в городе Шебекино были ранены 11 мирных жителей, у четырех из них тяжелое состояние.

Кроме того, очевидцы опубликовали кадры последствий обстрела - над городом поднимаются клубы дыма.

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