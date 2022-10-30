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В Болгарии остановили шестой блок АЭС «Козлодуй»

Игнат Далакян
21:59 30.10.2022
Сообщается, что изменений радиационной обстановки нет.
В Болгарии остановили шестой блок АЭС «Козлодуй»
© Фото: Rosatom via Globallookpress.com
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Шестой блок болгарской АЭС «Козлодуй» остановили из-за технических проблем в системе охлаждения генератора - неядерной части блока. Об этом сообщает телеграфное агентство Болгарии.

«По данным Козлодуйской АЭС, изменений радиационной обстановки нет. Дежурные группы АЭС предпринимают все необходимые действия для устранения проблемы и включения блока в энергосистему», - говорится в сообщении.

Ранее Международное агентство по атомной энергетике заявило о намерениях направить инспекторов на Чернобыльскую атомную электростанцию. Согласно словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, предполагается оценить ситуацию в сфере безопасности на данном объекте.

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