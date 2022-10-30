В Болгарии остановили шестой блок АЭС «Козлодуй»
Сообщается, что изменений радиационной обстановки нет.
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Шестой блок болгарской АЭС «Козлодуй» остановили из-за технических проблем в системе охлаждения генератора - неядерной части блока. Об этом сообщает телеграфное агентство Болгарии.
«По данным Козлодуйской АЭС, изменений радиационной обстановки нет. Дежурные группы АЭС предпринимают все необходимые действия для устранения проблемы и включения блока в энергосистему», - говорится в сообщении.
Ранее Международное агентство по атомной энергетике заявило о намерениях направить инспекторов на Чернобыльскую атомную электростанцию. Согласно словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, предполагается оценить ситуацию в сфере безопасности на данном объекте.