МАГАТЭ намерено направить инспекторов на Чернобыльскую АЭС

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Для оценки ситуации с безопасностью на Чернобыльской АЭС Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в данный район может направить своих инспекторов. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Мы собираемся отправить туда команду инспекторов для оценки ситуации в сфере безопасности в ближайшие несколько недель», - приводит его слова ТАСС.

Комментируя заявления России об угрозе провокации со стороны Украины с использованием «грязной бомбы», Гросси отметил, что миссия на Чернобыль не связана с этими заявлениями.

«Подобных заявлений насчет Чернобыльской АЭС не было», - сказал он.

Ранее в Кремле подчеркнули, что на фоне грозящей опасности отрицание планов создания Киевом «грязной бомбы» непозволительно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что попустительство в этом вопросе остается, «что называется, на совести телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями».