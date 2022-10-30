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Офицер НАТО рассказал, почему ВСУ столкнулись с «логистическим кошмаром»

Игнат Далакян
21:38 30.10.2022
По словам офицера НАТО, «логистический кошмар» заключается в разнице калибров, с которым сталкивается ВСУ из-за многообразия артиллерийских систем.
Офицер НАТО рассказал, почему ВСУ столкнулись с «логистическим кошмаром»
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Вооруженные силы Украины столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран. Об этом пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Как передает РИА Новости содержимое статьи, украинская армия расходует до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощила собственные склады, однако это не единственный источник беспокойства для украинских военачальников. Атламазоглу пишет, что арсенал ВСУ состоит из «мешанины различных орудий», начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777.

«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», - подытожил обозреватель.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали о причинах отвода вооруженных сил Украины своих РСЗО с линии боевого соприкосновения. Такие действия НМ ДНР объясняет тем, что единственной защитой своих огневых позиций украинские войска видят отвод артиллерии на максимальное удаление от линии боевого соприкосновения.

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