В Германии эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра

По словам самих активистов, этой акцией они хотели обратить внимание общественности на климатические изменения.

© Видео: Twitter, @AufstandLastGen © Фото: Twitter, @AufstandLastGen

Два активиста немецкого природоохранного движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) приклеили себя к металлической конструкции, которая поддерживает скелет динозавра в берлинском Музее естествознания.

Как заявляют сами активисты на своих страницах в соцсетях, где они опубликовали видео с приклеившимися к динозавру представителями движения, эта акция призвана показать, что люди и сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.

«Мы хотим вымереть, как динозавры, или мы хотим выжить?», - пишут они в своем Twitter.

Это не первая акция представителей «Последнего поколения» в последние дни в Германии. Экоактивисты в Потсдаме облили пюре картину художника Клода Моне стоимостью в 111 миллионов долларов. В протестной акции приняли участие четыре человека.