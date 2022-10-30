В Германии эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра
Два активиста немецкого природоохранного движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) приклеили себя к металлической конструкции, которая поддерживает скелет динозавра в берлинском Музее естествознания.
Как заявляют сами активисты на своих страницах в соцсетях, где они опубликовали видео с приклеившимися к динозавру представителями движения, эта акция призвана показать, что люди и сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.
«Мы хотим вымереть, как динозавры, или мы хотим выжить?», - пишут они в своем Twitter.
Это не первая акция представителей «Последнего поколения» в последние дни в Германии. Экоактивисты в Потсдаме облили пюре картину художника Клода Моне стоимостью в 111 миллионов долларов. В протестной акции приняли участие четыре человека.