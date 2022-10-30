В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Выглядит, как конфетка»: что известно о новом премьере Британии

Игнат Далакян
Федор Шеин
20:18 30.10.2022
Британцы сами шутят, продержится ли очередной премьер хоть сколь-нибудь существенный срок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Британия не перестает удивлять. Всего лишь на прошлой неделе ушла с поста самый быстрый премьер министр королевства Лиз Трасс. И вот, ей на смену приходит Риши Сунак - новый глава правительства и консервативной партии.

«Я только что вернулся из Букингемского Дворца, после встречи с королем. Он дал мне поручение собрать новое правительство. Вот главное объяснение того, почему я стою тут перед вами в качестве нового премьер-министра», - заявил Риши Сунак.

Риши Сунак оказался единственным, кто дошел до финала выборов, которых фактически и не было. Два противника молодого индуса - Пенни Мордонт и одиозный Борис Джонсон, сняли свои кандидатуры, что обеспечило Риши Сунаку победу. До 1947 года Индия была Британской колонией. И вот теперь, в точности по законам кармы, теперь индус возглавляет правительство своего бывшего колонизатора.

Риши Сунак самый молодой премьер министр за последние 200 лет старейшей монархии. Ему 42 года. Он младше Эммануэля Макрона и Джастина Трюдо. И мировые СМИ над этим уже иронизируют.

«И давайте не будем забывать. Он первый премьер-министр, который выглядит, как конфетка!», - шутит комик Тревор Ноа.

Так же как Макрон и Трюдо Риши Сунак - золотой ребенок, родившийся в богатой семье. Образование подобающее: Элитный закрытый Винчестерский колледж. Затем Оксфорд, Стэнфорд. Работа в Голдман Сакс и управление глобальной инвестиционной компанией с оборотом в более, чем миллиард долларов.

И этот человек призван вывести Британию из экономического и социального кризиса. Но главная проблема в том, что этот кризис начался именно во времена его руководства министерством финансов королевства. И именно его решения привели к этой катастрофе. Правда его она не затронула. Его состояние вдвое больше, чем у короля Карла третьего. А жена - гражданка Индии, что освобождает ее от уплаты налогов. Сам же Риши Сунак никогда и не скрывал своей оторванности от народа.

«У меня есть друзья из аристократии, у меня есть друзья из высшего класса, у меня есть друзья из рабочего класса... Ну, ладно, из рабочего класса нет», - заявлял Риши Сунак.

Фактического главу государства с населением почти 68 миллионов человек выбрали всего 170 голосами. В социальных сетях шутят, что главу государства привела к власти кучка политиканов. Глава Шотландии Никола Стерджен и лидер британских лейбористов Кир Стармер призвали к досрочным парламентским выборам. Похоже, что кроме самого Риши Сунака и выбравших его сложившейся ситуацией доволен только главный кот Королевства. Богатство новоявленного премьера сулит ему сладкую жизнь.

Но простым британцам об этом можно даже не мечтать. Ситуация в прямом смысле попахивает средневековьем. Более трех миллионов человек в королевстве стесняются ходить на работу потому, что им не хватает денег на средства гигиены. Мыло, шампунь, зубная паста и дезодорант непозволительная роскошь. Такой же роскошью скоро станет и еда. Цены на базовые продукты неумолимо ползут вверх. Люди уже начали организовывать так называемые продуктовые хабы. В этих «клубах по интересам к выживанию» люди в складчину готовят еду, чтобы прокормить свои семьи.

«Моя позиция предельно ясна! Когда в стране настолько сложные времена я всегда буду защищать самых беззащитных!», - заявил Сунак.

О том, кто именно для нового премьера самые беззащитные живо говорят его первые заявления и решения. Сразу после назначения он созвонился с важнейшим для британцев политиком - Зеленским. Риши Сунак пообещал всегда оставаться с Украиной и не прекращать финансовую поддержку режима Зеленского. Более того, Министерство финансов Королевства блокирует оказание «непервостепенной» помощи другим государствам из-за опасений, что из-за них для Украины не хватит бюджета. О помощи собственным гражданам, как и прежде, речи не идет.

«Трудно поверить, но это на самом деле. Я голодаю, мои дети мерзнут и голодают. И есть огромное количество людей, которым еще хуже», - жалуется жительница Великобритании.

И даже более того. Риши Сунак планирует вернуть экологический налоговый сбор, на который был введен мораторий. Это возложит дополнительную нагрузку на малый бизнес и домохозяйства Британии. Это фактически означает, что правительство Сунака решило заполнить черную дыру в экономике страданиями собственных граждан.

И конечно же, как и все до него, он винит во всех бедах Россию и Владимира Путина. И даже предпринял новые шаги для борьбы с этим вселенским, по его мнению, злом. Речь идет о полном отказе от российского сжиженного газа с 1-ого января.

Но тем самым он лишает только своих граждан возможности нормально жить в тепле и свете. Он проводит абсолютно ту же политику, что и его предшественники. И скорее всего результат его действий, как и сроки правления будут такими же. Британцы сами шутят, продержится ли очередной премьер хоть сколь-нибудь существенный срок. А Джо Байден похоже и вовсе решил не запоминать имя нового главы Британии.

Ранее Правительство России расширило список недружественных стран и территорий. Туда вошли 11 британских заморских территорий, который поддержали санкции против Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:34 Армия
МО РФ: матрос, обнаруживший беспилотники, атаковавшие ЧФ у Севастополя, представлен к награде
16:45 Спорт
Видео
«Таких голыми руками не возьмешь»: в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победить и вернуться»
14:51 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
14:31 Армия
Видео
МО РФ: в районе города Запорожье поражены две РСЗО HIMARS
12:39 В стране и мире
Песков: желание США выслушать РФ может стать платформой для переговоров
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.