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Британия не перестает удивлять. Всего лишь на прошлой неделе ушла с поста самый быстрый премьер министр королевства Лиз Трасс. И вот, ей на смену приходит Риши Сунак - новый глава правительства и консервативной партии.

«Я только что вернулся из Букингемского Дворца, после встречи с королем. Он дал мне поручение собрать новое правительство. Вот главное объяснение того, почему я стою тут перед вами в качестве нового премьер-министра», - заявил Риши Сунак.

Риши Сунак оказался единственным, кто дошел до финала выборов, которых фактически и не было. Два противника молодого индуса - Пенни Мордонт и одиозный Борис Джонсон, сняли свои кандидатуры, что обеспечило Риши Сунаку победу. До 1947 года Индия была Британской колонией. И вот теперь, в точности по законам кармы, теперь индус возглавляет правительство своего бывшего колонизатора.

Риши Сунак самый молодой премьер министр за последние 200 лет старейшей монархии. Ему 42 года. Он младше Эммануэля Макрона и Джастина Трюдо. И мировые СМИ над этим уже иронизируют.

«И давайте не будем забывать. Он первый премьер-министр, который выглядит, как конфетка!», - шутит комик Тревор Ноа.

Так же как Макрон и Трюдо Риши Сунак - золотой ребенок, родившийся в богатой семье. Образование подобающее: Элитный закрытый Винчестерский колледж. Затем Оксфорд, Стэнфорд. Работа в Голдман Сакс и управление глобальной инвестиционной компанией с оборотом в более, чем миллиард долларов.

И этот человек призван вывести Британию из экономического и социального кризиса. Но главная проблема в том, что этот кризис начался именно во времена его руководства министерством финансов королевства. И именно его решения привели к этой катастрофе. Правда его она не затронула. Его состояние вдвое больше, чем у короля Карла третьего. А жена - гражданка Индии, что освобождает ее от уплаты налогов. Сам же Риши Сунак никогда и не скрывал своей оторванности от народа.

«У меня есть друзья из аристократии, у меня есть друзья из высшего класса, у меня есть друзья из рабочего класса... Ну, ладно, из рабочего класса нет», - заявлял Риши Сунак.

Фактического главу государства с населением почти 68 миллионов человек выбрали всего 170 голосами. В социальных сетях шутят, что главу государства привела к власти кучка политиканов. Глава Шотландии Никола Стерджен и лидер британских лейбористов Кир Стармер призвали к досрочным парламентским выборам. Похоже, что кроме самого Риши Сунака и выбравших его сложившейся ситуацией доволен только главный кот Королевства. Богатство новоявленного премьера сулит ему сладкую жизнь.

Но простым британцам об этом можно даже не мечтать. Ситуация в прямом смысле попахивает средневековьем. Более трех миллионов человек в королевстве стесняются ходить на работу потому, что им не хватает денег на средства гигиены. Мыло, шампунь, зубная паста и дезодорант непозволительная роскошь. Такой же роскошью скоро станет и еда. Цены на базовые продукты неумолимо ползут вверх. Люди уже начали организовывать так называемые продуктовые хабы. В этих «клубах по интересам к выживанию» люди в складчину готовят еду, чтобы прокормить свои семьи.

«Моя позиция предельно ясна! Когда в стране настолько сложные времена я всегда буду защищать самых беззащитных!», - заявил Сунак.

О том, кто именно для нового премьера самые беззащитные живо говорят его первые заявления и решения. Сразу после назначения он созвонился с важнейшим для британцев политиком - Зеленским. Риши Сунак пообещал всегда оставаться с Украиной и не прекращать финансовую поддержку режима Зеленского. Более того, Министерство финансов Королевства блокирует оказание «непервостепенной» помощи другим государствам из-за опасений, что из-за них для Украины не хватит бюджета. О помощи собственным гражданам, как и прежде, речи не идет.

«Трудно поверить, но это на самом деле. Я голодаю, мои дети мерзнут и голодают. И есть огромное количество людей, которым еще хуже», - жалуется жительница Великобритании.

И даже более того. Риши Сунак планирует вернуть экологический налоговый сбор, на который был введен мораторий. Это возложит дополнительную нагрузку на малый бизнес и домохозяйства Британии. Это фактически означает, что правительство Сунака решило заполнить черную дыру в экономике страданиями собственных граждан.

И конечно же, как и все до него, он винит во всех бедах Россию и Владимира Путина. И даже предпринял новые шаги для борьбы с этим вселенским, по его мнению, злом. Речь идет о полном отказе от российского сжиженного газа с 1-ого января.

Но тем самым он лишает только своих граждан возможности нормально жить в тепле и свете. Он проводит абсолютно ту же политику, что и его предшественники. И скорее всего результат его действий, как и сроки правления будут такими же. Британцы сами шутят, продержится ли очередной премьер хоть сколь-нибудь существенный срок. А Джо Байден похоже и вовсе решил не запоминать имя нового главы Британии.

Ранее Правительство России расширило список недружественных стран и территорий. Туда вошли 11 британских заморских территорий, который поддержали санкции против Российской Федерации.