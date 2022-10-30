Правительство РФ расширило список недружественных стран и территорий

В список вошли 11 британских заморских территорий, который поддержали санкции против РФ.

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Российский кабинет министров расширил список недружественных к РФ стран и территорий. В него вошли 11 британских заморских территорий, который поддержали санкции, введенные против РФ.

«Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», - говорится в распоряжении.

Ранее в список были включены Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар - теперь все 14 заморских территорий Британии признаны недружественными к России.

Ранее президент России Владимир Путин продлил на 2023 год действие указа об ограничениях на торговлю отдельными видами продукции и сырья с недружественными странами. В соответствии с документом, опубликованным на правовом портале, ограничения были введены в качестве ответа на антироссийские санкции.