В МИД РФ оценили возможность возобновления зерновой сделки

В МИД РФ считают, что Россия может возобновить участие в зерновой сделке.

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Россия готова возобновить участие в черноморской зерновой инициативе, но для этого необходимы гарантии безопасности и нужно выяснить все обстоятельства атаки беспилотников на базу ВМФ в Севастополе. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко прокомментировал СМИ перспективы зерновой сделки.

«В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося - это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее», - процитировало РИА Новости дипломата.

Представитель внешнеполитического ведомства России отметил, что только после итогов расследования «можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги» и сообщил, что «Россия созвала Совет Безопасности ООН, где будет обсуждаться эта проблема».

Напомним, что накануне Россия приостановила участие в зерновой сделки после терактов с участием ВСУ на военно-морской базе в Севастополе. Минобороны Турции подтвердило, что выход украинских судов с зерном из черноморских портов остановлен.